US Open 2023: Thiem und Ofner fordern die US-Lokalhelden auf großer Bühne

Dominic Thiem und Sebastian Ofner werden ihre Zweitrunden-Matches bei den US Open 2023 fast parallel bestreiten: Und zwar auf den ganz großen Courts - und jeweils gegen einen US-Amerikaner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 08:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem darf am Mittwoch im Louis Armstrong Stadium ran

Sebastian Ofner hat sich nach seinem Auftaktriumph gegen Nuno Borges ein Match auf einem Showcourt gewünscht. Und was soll man sagen? Showiger als das Arthur Ashe Stadium wird es in der Teniswelt nicht mehr. Dass das Match gegen Frances Tiafoe dann auch gleich zur US-Primetime, nämlich um 19 Uhr Ortszeit (ab 1 Uhr MESZ live im Livestream bei Sportdeutschland.tv) angesetzt wurde, damit hatte Ofner aber wohl nicht gerechnet.

Und so wird der Steirer also auf jenem Court aufschlagen, auf dem Dominic Thiem vor knapp drei Jahren seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert hat. Thiem selbst darf fast zeitgleich mit seinem Landsmann ran: Er trifft im dritten Match nach 17 Uhr MESZ Louis Armstrong Stadium auf Ben Shelton, den jungen Linkshänder, dem er heuer in Estoril schon eine kleine, kostenlose Einführung in das professionelle Sandplatztennis zukommen hat lassen. Auf Hartplatz ist eine deutlich engere Partie zu erwarten. Thiem hat zum Auftakt ja Alexander Bublik souverän in die Schranken gewiesen, mit dem Armstrong verbindet der bald 30-Jährige auch gute Erinnerungen: So hat er dort in einer ganz starken Partie 2018 Kevin Anderson geschlagen.

Den Tag eröffnen werden im Ashe zwei Teenager, die schon in Roland Garros aufeinander getroffen sind: Coco Gauff und Mirra Andreeva. In Paris hatte Gauff die Oberhand behalten, nach ihrem wackligen Auftaktsieg gegen Laura Siegemund muss sich die US-Amerikanerin aber gegen Andreeva steigern. Darauf wird Novak Djokovic gegen Bernabe Zapata Miralles seine zweite Partie spielen.

