US Open 2023: Überraschung! Stricker wirft Tsitsipas raus!

Dominic Stricker hat bei den US Open 2023 sensationell Stefanos Tsitsipas besiegt. Der Schweizer Qualifikant gewann nach einer Spielzeit von mehr als vier Stunden in fünf Sätzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 21:38 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker bei den US Open 2023

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Gegen Ende des vierten Satzes machte sich auch Belinda Bencic noch schnell auf den Weg Richtung Grandstand. Um fast enttäuscht abdrehen zu müssen: Denn Stefanos Tsitsipas hatte den Sieg gegen einen stark aufspielenden Dominic Strickwer auf seinem Schläger. Aber Tsitsipas schaffte es nicht, bei 5:3 auszuservieren. Und so rettete sich Bencics Landsmann, der über die Qualifikation in das Hauptfeld der US Open 2023 gekommen war, nicht nur in ein Tiebreak. Nein, Stricker schaffte im fünften Satz ein frühes Break. Und gewann nach einer Spielzeit von 4:04 Stunden sensationell mit 7:5, 6:7 (2), 6:7 (5), 7:6 (6) und 6:3.

Der allerletzte Punkt stand dabei fast sinnbildilich für das ganze Match: Denn der Schweizer Linkshänder hatte keine Lust auf lange Ballwechsel, versuchte das Spiel vor allem mit seiner Vorhand zu dominieren. Und seinen ersten Matchball verwertete Stricker mit einem Schuss auf die Grundlinie. durchaus zur Freude der Fans auf den vollbesetzten tribünen - auch wenn Stefanos Tsitsipas auf mindestens ebenso große Unterstützung zählen durfte.

In Runde drei trifft Stricker, der vom deutschen Ex-Profi Dieter Kindlmann betreut wird, entweder auf den Franzosen Benjamin Bonzi oder Lokalmatador Christopher Eubanks. Eubanks hatte zuletzt in Wimbledon im Achtelfinale gegen Tsitsipas gewonnen.

