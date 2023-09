US Open 2023: Vertraut doch bitte den Fans!

Das Einfordern von Applaus ist eine Facette im Profitennis, auf die manche durchaus verzichten können. Zum Beispiel der Autor dieser Zeilen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 12:46 Uhr

© Getty Images Diese Geste lassen wir gerade noch durchgehen

Gerne erinnern wir uns zurück an den legendären Ballwechsel zwischen Jimmy Connors und Paul Haarhuis bei den US Open 1991, als Connors den Niederländer mit einer Art Ballonverteidigung, die selbst den legendären Jan-Ove Waldner (Tischtennis-Weltmeister 1989 und 1997, dazu noch Goldmedaillengewinner im Einzel 1992) begeistern von seinem schwedischen Markensofa hätte aufspringen lassen, nah an den Wahnsinn getrieben hat.

Dabei vor allem interessant der Jubel von „Jimbo“: Der Mann ist sich selbst genug, die Pose ist aus Sicht des Gegners vielleicht ein ganz kleines bisschen aggressiv, aber alles in allem völlig in Ordnung. Viel wichtiger aber: Connors vertraut dem Publikum. Denn Menschen, die gar nicht mal so wenig Geld für ein Ticket bezahlt haben, um ein Tennismatch zu verfolgen, wissen in der Regel ziemlich genau, wann es an der Zeit ist, in angemessene Ekstase zu verfallen.

Rafael Nadal vertraut auf das Publikum - immer

Denn, liebe Generation von jungen Menschen, die nach jedem einigermaßen erfolgreichen Punkt sofort den Kopf senken, die Hand aber in Stellung bringen, um mit dieser so lange in der Luft zu wacheln, bis der gefühlte standesgemäße Lohn auch ausbezahlt wurde - es ist so: Mit Applaus ist es wie mit Spitznamen (wie der große Kollege Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung dieser Tage in New York City feststellte). Mann kann diesen nicht einfordern (auch James Scott Connors hat sich der Tenniswelt nicht als „Jimbo“ vorgestellt).

Wie immer ist nicht alles in Schwarzweiß gehalten, es gibt Schattierungen. Wenn also ein Spieler mit einem offensichtlich ironischen Unterton die Hand ans Ohr legt - dann sei es so. Aber hat Rafael Nadal in seiner brillanten Karriere den Fans auch nur einmal den Hinweis geben müssen, dass es genau jetzt an der Zeit wäre, so richtig laut zu werden? Eben.