US Open 2023: Viertelfinale! Gauff beendet den Lauf von Wozniacki

Coco Gauff steht nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Caroline Wozniacki im Viertelfinale der US Open 2023 und könnte dort auf Iga Swiatek treffen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 23:37 Uhr

© Getty Images Cori Gauff steht im Viertelfinale der US Open 2023

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das wundersame Grand-Slam-Comeback der früheren Weltranglistenersten Caroline Wozniacki hat im Achtelfinale der US Open nach einem großen Kampf ein Ende gefunden. Im Duell der Generationen war die 19 Jahre alte große Heim-Hoffnung Coco Gauff einen Tick zu stark für die 14 Jahre ältere Dänin. Nach genau zwei Stunden hatte die Weltranglistensechste mit 6:3, 3:6, 6:1 das bessere Ende für sich und spielt nun um ihren ersten Halbfinal-Einzug in Flushing Meadows.

Die am Sonntag im Arthur Ashe Stadium keineswegs enttäuschende Wozniacki scheiterte beim Versuch, erstmals seit den Australian Open 2018 in ein Major-Viertelfinale einzuziehen. Damals hatte sie ihren einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen. Bei ihrem Comeback auf der großen New Yorker Bühne hatte Wozniacki zuvor die frühere Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) und die einstige Australian-Open-Finalistin Jennifer Brady (USA) bezwungen.

Gegen Gauff begann die zweifache Mutter Wozniacki, die nach dreieinhalb Jahren Pause in den Tenniszirkus zurückgekehrt war, stark. Danach spielte Gauff aber vor allem bis Mitte des zweiten Satzes ihre physische Überlegenheit aus, leistete sich aber gegen die aggressive Wozniacki viel zu viele Fehler.

Muchova als erste Spielerin im Viertelfinale

Weil Gauff in Satz drei aufdrehte, verlor die Dänin aber auch das zweite Match gegen eine Top-10-Spielerin nach ihrer Rückkehr, in Montreal war sie der Tschechin Marketa Vondrousova unterlegen gewesen.

Zuvor war am Sonntag French-Open-Finalistin Karolina Muchova als erste Spielerin ins Viertelfinale eingezogen und steht erstmals in ihrer Karriere unter den letzten acht von Flushing Meadows. Die 27 Jahre alte Tschechin setzte sich am Sonntag mit einiger Mühe 6:3, 5:7, 6:1 gegen die ungesetzte Chinesin Wang Xinyu durch und gab ihren ersten Satz im Turnierverlauf ab.

Die an Nummer 10 gesetzte Muchova trifft nun auf Sorana Cirstea aus Rumänien (Nr. 30), die gegen die Schweizerin Belinda Bencic (Nr. 15) 6:3, 6:3 gewann. Cirstea steht zum zweiten Mal überhaupt und zum ersten Mal seit 14 Jahren bei einem Grand Slam im Viertelfinale. Bei den French Open 2009 war sie gegen Sam Stosur chancenlos.