US Open 2023 live: Caroline Wozniacki vs. Coco Gauff im Livestream und Liveticker

Caroline Wozniacki trifft im Achtelfinale der US Open auf die Lokalmatadorin Coco Gauff. Das Match gibt es als zweite Partie nach 18 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 17:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Coco Gauff und Caroline Wozniacki treffen im Achtelfinale der US Open aufeinander

Das Super-Comeback von Caroline Wozniacki bei den US Open 2023 geht weiter: Im Achtelfinale des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres bekommt es die zweifache Tennis-Mama mit der beliebten Lokalmatadortin Coco Gauff zu tun.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Naturgemäß gab es bislang noch kein Aufeinandertreffen der beiden Kontrahentinnen. Gauff ist bei den diesjährigen US Open an Position sechs gesetzt, Wozniacki stieg per Wildcard ins Hauptfeld ein.

Wozniacki vs. Gauff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Caroline Wozniacki und Coco Gauff im Arthur Ashe Stadium gibt es als zweite Partie nach 18 Uhr MESZ im Livestream bei Sportdeutschland.tv sowie in unserem Liveticker.