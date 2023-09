US Open 2023: Welche Outfits gefallen - und welche nicht

Das letzte Major des Jahres ist im Grunde auch die letzte Chance für die Ausrüster, sich einer großen Fangemeinde zu präsentieren. Wie haben uns ein paar genauer angesehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 07:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Außer Konkurrenz: Matteo in BOSS. Matteo kann alles tragen. End of Story. Gute Besserung, Großer!

Erste Warnung: Die folgende Reihung ist unglaublich subjektiv und wurde im schwer übernächtigten Zustand nach acht Tagen und Nächten Grand-Slam-Tennis verfasst. Kommt aber in ihrer Seriosität durchaus an jene des Rolling Stone Magazines über die 50 wichtigsten Alben aller Zeiten heran (dort ganz vorne: Marvin Gaye mit "What´s going on?").

Zweite Warnung: Es wird ausdrücklich nicht auf die Spielerinnen oder die Spieler geschaut. Sondern nur auf die Outfits. Auch wenn uns die unerschüttliche Liebe zu Matteo dann doch wieder übermannt hat.

Und los ...