US Open 2023: Winner schützen nicht vor Niederlagen

Offensive wird belohnt? Manchmal. Aber gerade die zweite Runde der US Open 2023 hat gezeigt, dass nicht unbedingt jene Spieler weitergekommen sind, die viele Winner geschlagen haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 17:52 Uhr

© Getty Images John Isner hält die Ballwechsel gerne kurz - und erfolgreich

Tamara Korpatsch hat dieser Tage bei einer Pressekonferenz angesprochen auf die Stärken der 16-jährigen Russin Mirra Andreeva sinngemäß gesagt, dass diese den Ball ziemlich konstant ins Feld spielt. Korpatsch muss es wissen, sie hat gegen Andreeva in Wimbledon und zuletzt in Cleveland verloren.

Wenn man in ein paar Jahrzehnten danach gefragt wird, was denn die Stärken von John Isner gewesen sind, dann würde die Antwort diametral gegensätzlich zu jener zu Andreeva ausfallen. Isner ist - seit dem Donnerstag muss man ja sagen: war - ein Mann, der die Ballwechsel gerne kurz gestaltet hat. Viele Winner, nicht ganz so viele Fehler, so könnte man die Strategie von Big John vielleicht zusammenfassen.

Nur Stricker profitiert von seinem offensiven Ansatz

Dass das nicht immer zum Erfolg führt, veranschaulicht eine Statistik zu den Zweitrunden-Matches bei den Männer: Denn John Isner gelangen gegen Michael Mmoh 134 Gewinnschläge. Und er verlor das Match dennoch in fünf Sätzen. Damit steht der 38-Jährige aber nicht alleine da. Fabian Maroszan schoss gegen Adrian Mannarino 131 Winner (erstaunlicherweise in nur vier Sätzen) und schied aus.

Auch die 130 Offensivpunkte, die Francisco Cerundolo gegen Jiri Vesely gelangen, reichten nicht zum Sieg. Ebenso wenig die 128 von Arthur Fils gegen Matteo Arnaldi. Tatsächlich gab es unter den besten fünf Winner-Sammlern nur einen, der seine Zweitrunden-Partie tatsächlich gewinnen konnte: Dominic Stricker in fünf Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas.

Andererseits können sich Isner, Maroszan, Cerundolo und Fils damit trösten, dass der Ansatz von Mirra Andreeva ja auch nicht erfolgreich war. Sie verlor nämlich glatt gegen Coco Gauff.

