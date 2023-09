US Open 2023: Zverev gegen Alcaraz - Kampf dem Wahnsinn

Alexander Zverev steht bei den US Open in New York vor dem Sprung ins Halbfinale: Wenn da nur nicht Carlos Alcaraz und die Statistik wären.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 10:57 Uhr

Carlos Alcaraz gibt sich keinen Illusionen hin. "Er spielt wirklich gut", sagte der Spanier vor seinem Duell mit Alexander Zverev. Außerdem: Von den bislang fünf Duellen mit dem Hamburger hat der Titelverteidiger bei den US Open drei verloren. Aber: Was heißt das diesmal schon? Zverev hat eine kräftezehrende Nachtschicht gegen Jannik Sinner hinter sich, 4:41 Stunden. "Wahnsinn", sagte der Olympiasieger, sei das gewesen.

Ist da jetzt überhaupt noch was möglich im Viertelfinale gegen Alcaraz, der deutlich weniger Zeit auf den Plätzen in Flushing Meadows verbracht hat? "Ja, isses, danke", sagte Zverev kurz angebunden, aber lächelnd, ehe er sich in den freien Tag verabschiedete, einen Tag, den er nach Meinung von Boris Becker maximal entspannt verbringen sollte. Also besser kein Training, "er hat genug Tennis gespielt in den vergangenen Tagen", sagte er.

Der Vorteil von Alcaraz ist freilich offensichtlich. Der Wimbledonsieger hat für seine bisherigen vier Matches nur acht Stunden und 36 Minuten benötigt - Zverev kämpfte 14 Stunden und 15 Minuten, um ins Viertelfinale zu kommen. Klar, "ich werde bereit sein", versicherte er, außerdem: Der epische Fünfsatz-Thriller gegen Sinner sei "physisch schwierig" gewesen, das schon, aber er habe auch gezeigt, "dass ich physisch wieder da bin".

Einen Blick auf die Statistik sollte Zverev allerdings nicht werfen, der leichte Vorteil in direkten Duellen mit Alcaraz hin oder her. "Gegen Sascha ist die Bilanz wirklich eng", weiß der Spanier, aber: Noch nie hat die deutsche Nummer eins bei einem der vier Grand-Slam-Turniere gegen einen Spieler gewonnen, der zu diesem Zeitpunkt unter den Top 5 stand. Neunmal hat er's probiert, neunmal hat er verloren. Alcaraz ist noch die weltweite Nummer eins.

Zusätzliche Motivation zieht Alcaraz scheinbar auch aus einem Gespräch mit Jimmy Butler. Der Basketball-Star von den Miami Heat, bekanntermaßen ein Freund von Zverev, ist regelmäßig Gast bei den US Open. Vor dem Turnier schlug er ein paar Bälle mit dem Spanier, nach dessen Achtelfinale trafen sich die beiden erneut. Butler sagte, er komme erst am Freitag wieder. "Freitag", sagte Alcaraz, okay, "also werde ich Mittwoch gewinnen."

