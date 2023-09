US Open 2023: Zverev-Physio Gravil arbeitet mit Auger-Aliassime

Vor Beginn der US Open wurde bekannt, dass Zverevs Physio und Langzeitbegleiter Hugo Gravil nicht mehr zum Team gehört. Zumindest in New York hatte Gravil scheinbar ein neues Team gefunden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 12:33 Uhr

© Getty Images Hugo Gravil und Alexander Zverev Sr. bildeten lange Zeit den festen Kern des "Team Zverev".

Bei den US Open staunten einige nicht schlecht. Hugo Gravil stand kurz vor Start des Turniers auf einem Trainingscourt bei den US Open und der Spieler, der dort trainierte, war Felix Auger-Aliassime, der gleich am letzten Montag in der ersten Runde gegen Mckenzie McDonald

Vor einigen Tagen bekamen Fans und Beobachter die Information, dass Hugo Gravil nicht mehr Alexander Zverev betreuen wird. Der Physiotherapeut galt als einer der engsten Vertrauten der Familie Zverev. Die US Open sind der erste Grand-Slam ohne den französischen Physio im Team.

In einem Interview verriet Tobias Kamke, der einige Monate als Hitting-Partner mit Alexander Zverev auf der Tour unterwegs war, dass Gravil nicht mehr zum Team gehöre. Laut seiner Aussage sind die vielen Reisen auf der Tour der Grund gewesen, die Gravil zukünftig nicht mehr leisten möchte.

Grund für Trennung von Zverev ein anderer?

Nun scheint Gravil nach einigen Wochen doch schnell wieder die Lust am Tourleben gepackt zu haben. Oder der wahre Grund für die Trennung von Alexander Zverev ist ein anderer und nicht der jahrelange Reiseaufwand. Ob die Zusammenarbeit mir Auger-Aliassime über einen längeren Zeitraum geplant ist, ist bisher unbekannt.