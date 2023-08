US Open 2023: Zverev vs. Vukic, Schwere Lose für Koepfer und Hanfmann

Die Auslosung für die deutschen ATP-Profis bei den US Open könnte besser sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 18:21 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat in der ersten Runde ein machbares Los.

Machbares Los für Alexander Zverev. In der ersten Runde wartet der Australier Aleksandar Vukic. Der 27-Jährige bekleidet in dieser Woche Platz 51 des ATP rankings.Beim Masters von Toronto erreichte Vukic das Achtelfinale und schlug dabei u.a. Borna Coric und gael Monfils. Sicherlich also gleichzeitig kein Los, das als Selbstgänger einzuschätzen ist.

In der zweiten Runde wäre ein Duell gegen Daniel Altmaier möglich, der in der ersten Runde den Franzosen Constant Lestienne zugelost bekam. Aus deutscher Sicht sicherlich mehr als unglücklich.

Harte Lose für Hanfmann und Koepfer

Für Dominik Koepfer wartet die wahrscheinlich größte Aufgabe des kompletten Draws in Runde eins: niemand Geringeres als Carlos Alcaraz wird den Deutschen in der ersten Runde auf der anderen Netzseite begrüßen. Immerhin sollte ein Match auf Arthur Ashe damit sicher sein.

Auch für Yannick Hanfmann könnte es schwierig werden. Jannik Sinner lautet der Erstrundengegner in New York. damit ist es nicht unwahrscheinlich, dass ab Runde drei nur noch ein DTB-Spieler vertreten ist.

