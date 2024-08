US Open 2024: Abschied unter Tränen für Schwartzman

Der ehemalige Weltranglistenachte Diego Schwartzman schied in der ersten Runde gegen Gael Monfils mit 6:7 (2), 6:2, 6:2, und 6:1 aus und verabschiedete sich somit endgültig von der Grand-Slam-Bühne.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 12:44 Uhr

Es waren die letzten US-Open und der finale Grand-Slam-Auftritt für den Argentinier Diego Schwartzman. Nachdem sich der beliebte, ehemalige Weltranglistenachte durch die Qualifikation schlug, stand Schwartzman zum 11. Mal in Folge im Hauptfeld des New Yorker Grand-Slams. Monfils erwies sich im Erstrunden-Duell jedoch als zu stark, setzte sich schließlich in vier Sätzen durch und visiert nun Casper Ruud im Zweit-Runden-Duell an.

Trotz der Niederlage freute sich Schwartzman über weitere schöne Erinnerungen bei seiner finalen Teilnahme in New York. Nach dem Match wurde dem zweifachen US-Open Viertelfinalist auf einer großen Leinwand Tribut gezollt und eine gerahmte Zusammenstellung von Erinnerungen an seine Zeit bei dem Grand-Slam überreicht. Trocken blieben die Augen des vierfachen ATP-Tour-Titelträgers dabei verständlicherweise nicht: “Es ist schwierig, darüber zu sprechen. Ich bin ein Typ, der viel weint. Das sind besondere Momente, wie man sie zuvor auf dem Bildschirm gesehen hat“, sagte Schwartzman. „Ich habe es sehr gut gemacht, sowie das gesamte Publikum, heute und in den Jahren zuvor, all die lateinamerikanischen Menschen, all die amerikanischen Menschen hier. Ich weiß nicht warum sie sich jedes Jahr so gut um mich kümmern und ich bin mir nicht sicher, ob ich es verdiene oder nicht, aber ich bin wirklich dankbar für all die Jahre die ich hier war”, führte der Sandplatzspezialist weiter an die Fans gerichtet aus.

Schwartzman hat seine Karriere auf der ATP-Tour aber noch nicht beendet. Der 32-Jährige erklärte, dass er im Februar des nächsten Jahres in seiner argentinischen Heimat in den Ruhestand gehen will.

