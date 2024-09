US Open 2024: Alexander Zverev vs. Brandon Nakashima im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der US Open 2024 bekommt es Alexander Zverev mit Brandon Nakashima zu tun. Das Match gibt es ab ca. 22:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 15:38 Uhr

Alexander Zverev hat in seinen bisher drei abgespulten US-Open-Runden zwei Sätze liegen lassen - einen zum Auftakt gegen Landsmann und Lucky Loser Maxi Marterer, den zweiten im Drittrunden-Match gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Zudem ging das Match gegen den Südamerikaner bis 2:25 in der Früh, Zverev wollte danach nur so schnell ins Bett wie möglich.

Ob er mittlerweile richtig ausgeschlafen ist, kann der Hamburger am späten Sonntagabend (MESZ) zeigen, wenn es um ca. 22:30 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima geht. Der 23-Jährige hat mit Holger Rune und Lorenzo Musetti immerhin schon zwei gesetzte Spieler auf der Abschussliste des diesjährigen Majors in New York.

Im direkten Head-to-head steht es 2:0 für den DTB-Spieler. 2020 setzte sich Zverev in der zweiten Runde der US Open in vier Sätzen durch, 2022 gab es ebenfalls einen Erfolg für den Deutsch. In der dritten Runde in Roland Garros hatte “Sascha” in drei Sätzen das bessere Ende für sich.

Das Match zwischen Alexander Zverev und Brandon Nakashima gibt es ab ca. 22:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

