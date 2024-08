US Open 2024: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Am Montag, 26.08.204, beginnen im National Tennis Center in New York City die US Open 2024 mit den Spielen des Hauptfeldes. Hier bekommt Ihr alle Infos zum letzten Major des Tennisjahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2024, 07:32 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild der US Open 2023: Daniil Medvedev und Novak Djokovic

Wer spielt, wer fehlt bei den US Open 2024?

Der einzige große (aktive) Abwesende ist Rafael Nadal, der auf ein Antreten in New York City verzichtet. Andy Murray hat seine Karriere nach Olympia 2024 in Paris ja beendet. Mit dabei sind Dominic Thiem und Stan Wawrinka, beide mit einer Wildcard ausgestattet.

Bei den Frauen sind alle an Bord. Außer Angelique Kerber. Auch die US-Open-Siegerin von 2016 hat ihre Laufbahn mit dem Antreten in Paris ausklingen lassen.

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern wird sich der Sieger wohl aus dem Quartett Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev rekrutieren. Vorjahresfinalist Daniil Medvedev ist mit zwei Niederlagen in die nordamerikanische Hartplatz-Saison eingestiegen, sollte also keine große Rolle spielen. Überraschen könnte vielleicht ein US-Amerikaner - im vergangenen Jahr stand Ben Shelton ja im Halbfinale.

Bei den Frauen ist die Lage etwas unübersichtlicher. Aryna Sabalenka muss nach ihrem Auftritt in Cincinnati wohl als Favoritin Nummer eins gelten. Jessica Pegula hat mit dem Titel in Toronto und dem Einzug ins Endspiel in Cincy gute Form bewiesen. Dieser Beweis steht bei Iga Swiatek noch aus. Titelverteidigerin Coco Gauff ist ohnehin außer Form. Und bei Elena Rybakina stellt sich immer die Fragen nach der Gesundheit.

Wer überträgt die US Open 2024 im TV und Livestream?

Die US Open 2024 werden im Livestream bei SportdeutschlandTV und im TV und Livestream bei Sky und WOW übertragen. Sky hat mit Paul Häuser auch einen Reporter vor Ort.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für die US Open 2024 findet am Freitag, 23.08.2024, statt.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld für die US Open 2024 teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in USD):

Champion 3.600.000.- Finale 1.800.000.- Halbfinale 1.000.000.- Viertelfinale 530.000.- Achtelfinale 325.000.- 3. Runde 215.000.- 2. Runde 140.000.- 1.Runde 100.000.-