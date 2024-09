US Open 2024: Aryna Sabalemka bleibt problemlos auf Titelkurs

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka hat mit einem 6:2 und 6:4 gegen Elise Mertens den nächsten Schritt in Richtung Titel bei den US Open 2024 genommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 07:05 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka kann sich bei den US Open 2024 wohl nur selbst stoppen

Wer soll Aryna Sabalenka bei diesen US Open stoppen? Elise Mertens wehrte sich im letzten Match des Tages im Louis Armstrong Stadium zwar tapfer, musste sich nach 97 Minuten Spielzeit aber doch mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Sabalenka knüpft in New York also an ihre Leistungen in Cincinnati an - auch wenn sie in der dritten Runde gegen Ekaterina Alexandrova einen Satz abgeben musste.

Die Viertelfinal-Gegnerin der Belarussin wird erst später am Sonntag ermittelt. Es wird entweder Qinwen Zheng oder Donna Vekic werden. Für Sabalenka wird es das zehnt Viertelfinale bei einem Major, das vierte in Folge bei den US Open.

Eine Begegnung in der Runde der letzten acht steht bereits fest: Emma Navarro, die Titelverteidigerin Coco Gauff in drei Sätzen bezwingen konnte, trifft da auf Paula Badosa. Die Spanierin gewann gegen Yafan Wang mit 6:1 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen