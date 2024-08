US Open 2024: Auch Carlos Alcaraz ist nicht sorgenfrei

Hinter zwei der ganz großen Favoriten auf den Titel bei den US Open 2024 stehen kleine Fragezeichen: sowohl Carlos Alcaraz als auch Novak Djokovic konnten nicht sorgenfrei trainieren.

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 07:28 Uhr

© Getty Images Auch Carlos Alcaraz geht nicht ganz fit in die US Open 2024

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Der gestrige Samstag war bei den US Open im Grundsatz den Kindern vorbehalten, die die Anlage wie auch schon in den vergangenen Jahren zuverlässig gestürmt haben. Das Arthur Ashe Stadium war damit für Trainingszwecke schon mal raus. Was auch dazu geführt hat, dass manche Spieler - wie etwa Dominic Thiem - sich anderswo nach Trainingsgelegenheiten umsehen mussten.

Andere wiederum hatten bei den Übungseinheiten nicht zu übersehende Probleme. Carlos Alcaraz etwa brach seine Sitzung ab, nachdem er sich den Knöchel leicht verdreht hatte. Wie man hört, hat der Spanier generell Probleme an den Füßen. Stichwort: Blasen. Ganz sorgenfrei wird der Champion von 2022 also nicht in das letzte Major des Jahres gehen. Alcaraz eröffnet am Dienstag gegen den Australier Li Tu, in Runde zwei könnte ein Popcorn-Match gegen Denis Shapovalov warten, danach eine Begegnung mit Jack Draper. Keine einfache Auslosung. Schon gar nicht, wenn man nicht voll fit ist.

De Minaur mit Problemen

Was sich auch vollinhaltlich für Alex de Minaur festhalten lässt. Der Australier hat mit Landsmann Jordan Thompson auf Court 8 geübt. Noch irritierender als die zentimeterdicke Schicht Sonnencreme im Gesicht von Thompson war dabei das Bewegungsmuster von de Minaur. Das sieht noch nicht so spritzig wie gewohnt aus. Und die erste Runde gegen Marcos Giron wird wohl schon ein richtig harter Test werden.

Ob man sich um Novak Djokovic Sorgen machen muss? Eher nein. Auch wenn er am Freitag die zweite Trainingssession mit Holger Rune gespritzt hat. Djokovic wird am Montag den Abend beschließen, der gute alte Radu Albot wird den Titelverteidiger da nicht mehr als nötig quälen.

Schon in Runde zwei sollte Djokovic dann aber in bester Form sein - denn dann geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Lasso Djere. Struff ist immer gefährlich. Und gegen Djere musste Djokovic im vergangenen Jahr einen 0:2-Satzrückstand aufholen.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2024