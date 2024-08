US Open 2024: Berrettini vs. Fritz - Nie war mehr Prime Time

Matteo Berrettini und Taylor Fritz treffen in der zweiten Runde der US Open 2024 aufeinander. Ein Match, das sich die ganz große Bühne verdient hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 04:48 Uhr

© Getty Images Anschnallen! Matteo Berrettini ist für Taylor Fritz bereit

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Warum soll es Matteo Berrettini zumindest in manchen Situation besser gehen als den normalsterblichen Reportern, die seine Heldentaten in die Tenniswelt und vielleicht sogar darüberhinaus posaunen? Und also kommt der fantastische Römer am Montag in den Interviewraum 2 - und stellt erstmal fest, dass es hier verdammt kühl ist. Damn right, Matteo! Deshalb sitzt die gesamte Journalistenschar ja im Hoodie da. Mindestens.

Aber natürlich wärmt Berrettini auch in New York City die Herzen. Hier hat er erstmals das Halbfinale eines Majors erreicht. 2019 war’s, damals gegen Rafael Nadal. Die Erinnerungen daran sind noch ziemlich frisch, wie Berrettini erzählt. Vor allem auch an die beiden Satzbälle in Durchgang eins, die er nicht verwerten konnte.

Berrettini ist bereit

Fünf Jahre später zählt Matteo Berrettini nicht zum Favoritenkreis. Ist aber wohl derjenige angesetzte Spieler, auf den keiner der Top 32 früh treffen möchte. Aber irgendjemanden musste es ja treffen. Und dieser Jemand ist Taylor Fritz.

Was neben dem sportlichen auch einen modischen Aspekt mit sich bringt. Denn Berrettini und Fritz werden vom gleichen Modelabel ausgestattet, dem Titelsponsor des 250ers in Stuttgart. Mit Recht natürlich. Es ist zwar reine Geschmacksache, ob man sich eher für den Stil von Matteo oder Taylor begeistert. Außer Frage sollte indes stehen, dass keiner der übrigen 126 Spieler im Draw stylisch so sicher im Sattel sitzt wie Berrettini und Fritz.

Fritz 2024 auch schon mit zwei Turniersiegen

„Du fragst mich, ob ich bereit bin“, sagt Matteo Berrettini in der Presserunde nach dem Auftaktsieg gegen Albert Ramos-Vinolas also. Die Antwort ist natürlich: ja! Drei Titel hat er in diesem Jahr schon geholt, es waren mit Marrakech, Gstaad und Kitzbühel höchst ehrenwerte, wiewohl nicht die größten Veranstaltungen. Was auch für Delray Beach und Eastbourne gilt, wo Taylor Fritz den Siegerpokal in die Höhe gestemmt hat.

Wie dem auch sei: Vom Potenzial her war nie mehr Prime Time als bei dieser Partie. Ob sich das auch in einer entsprechenden Ansetzung niederschlägt, wird man sehen.

Hier das Einzel-Tableau der US Open