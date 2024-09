US Open 2024: Daniil Medvedev vs. Nuno Borges im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der US Open 2024 bekommt es Daniil Medvedev mit Nuno Borges zu tun. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 12:38 Uhr

© Getty Images

Dass mit Daniil Medvedev auf Hard-Court, gerade auch bei den US Open, immer zu rechnen ist, unterstrich der Russe im Turnierverlauf bislang eindrucksvoll. Gerade mal einen Satz gab der Champion von 2021 in den ersten drei Runden ab. Eine harte Prüfung hatte dagegen sein heutiger Achtelfinalgegner Nuno Borges in der Vorrunde gegen den jungen Tschechen Jakub Mensik zu bewältigen, wo der Portugiese bei 3:48 Stunden Spielzeit über die volle Distanz gehen und im Tiebreak des vierten Durchgangs drei laufende Matchbälle abwehren musste.

Zwar liest dich die direkte 2:0 Bilanz vor der heutigen Begegnung mit einem Viersatz-Sieg bei den Australian Open und dem Zweisatz-Erfolg beim ATP-Turnier in Halle, beide in diesem Jahr, beruhigend für den 28-jährigen Medvedev. Dennoch sollte die Nr. 5 des Turniers vor seinem 27-jährigen Gegner auf der Hut sein, denn die meisten Sätze dieser Partien waren hart umkämpft.

Medvedev vs. Borges - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau der Männer