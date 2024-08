US Open 2024: Deutsches Großaufgebot in der Qualifikation

Vier deutsche Männer und vier deutsche Frauen versuchen sich in der Qualifikation für die US Open 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 22:14 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann geht als Nummer drei in die Qualifikation für die US Open 2024

Yannick Hanfmann geht an Position zwei gesetzt in das Qualifikations-Turnier für die US Open 2024. Hanfmann eröffnet gegen den Italiener Stefano Napolitano. Die Nummer fünf des Rasters bekleidet Maximilian Marterer, der auf den US-Amerikaner Jack Kennedy trifft. Kennedy hat von der USTA eine Wildcard erhalten.

Darüber hinaus wollen auch noch Henri Squire (startet gegen Roman Andres Burruchaga) und Rudolf Molleker, der gegen Yu Hsiou Hsu.

Bei den Frauen ist das deutsche Aufgebot genauso groß. Eva Lys, an Position neun gesetzt, beginnt gegen die Tschechin Gabriela Knutson. Ella Seidel spielt gegen Aliona Bolsova. Mona Barthel eröffnet gegen Su Jeong Jang aus Südkorea. Nastasja Schunk hat Liz Hovde aus den USA zugelost bekommen.

Hier das Quali-Tableau der Frauen

Hier das Quali-Tableau der Männer