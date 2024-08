US Open 2024: Die Seuchensaison der Elena Rybakina

Elena Rybakina konnte bei den US Open nicht zu ihrer Zweitrundenbegegnung antreten. Damit setzt sich die Seuchensaison der Kasachin fort.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 12:05 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina musste die Heimreise antreten

Das Jahr 2024 ist für Elena Rybakina wahrlich eines zum Vergessen: Bei den US Open in New York konnte die Kasachin zum bereits achten Mal in der laufenden Saison ein Turnier aufgrund körperlicher Probleme nicht wie gewünscht zu Ende bringen. Welche Verletzung ihr im Big Apple genau einen Strich durch die Rechnung machte, ließ die Weltranglistenvierte offen.

Klar aber ist, dass Rybakina in ihrer Karriere an einer Weggabelung steht. Wenn fit, zählt die Wimbledon-Siegerin von 2022 zweifellos zu den besten Spielerinnen der Welt. Allerdings sind die anhaltenden körperlichen Beschwerden nicht erst seit gestern ein Grund zu großer Sorge.

Seit dem Frühjahr schien Rybakina bei kaum einem Turnier hundertprozentig fit zu sein. Lediglich in Wimbledon kam die 25-Jährige an ihr Leistungsmaximum heran - und schied im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Barbora Krejcikova aus. Danach lief bei der Kasachin gar nichts mehr zusammen.

Nach ihrem verletzungsbedingten Aus in New York blieb Rybakina also nicht viel anderes übrig, als sich in Durchhalteparolen zu flüchten. “Ich muss auf meinen Körper hören und hoffe, dass ich den Rest der Saison gut hinter mich bringen kann”, so die Weltranglistenvierte. Es wäre ihr zu wünschen.

