US Open 2024: Dominic Thiem von Wildcard-Erhalt "überrascht"

Dominic Thiem wird bei den US Open zum letzten Mal in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier aufschlagen. Von der erhaltenen Wildcard zeigte sich der ehemalige Weltranglistendritte “überrascht”.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 21:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Dominic Thiem greift ein letztes Mal in New York an

Am Dienstag wird Dominic Thiem zum letzten Mal in seiner Karriere zu einem Grand-Slam-Turnier aufbrechen. Der Österreicher verabschiedet sich bei den US Open von der ganz großen Tennisbühne und zeigte sich vor dem Abflug nach New York “glücklich und motiviert”. “Wir haben dann fünf hoffentlich gute Trainingstage”, meinte der 30-Jährige, der zuletzt in Wien ebenfalls auf Hartplatz trainierte, auf APA-Nachfrage.

"Ein Erstrundensieg ist natürlich das Ziel, aber das hängt absolut auch von der Auslosung ab. Ich hoffe, dass ich richtig gute letzte US Open spielen kann”, erklärte Thiem. Mit wem es der ehemalige Weltranglistendritte in Flushing Meadows zum Auftakt zu tun bekommt, erfährt er am Donnerstag (Ortszeit).

Thiem: “Ich freue mich richtig”

Dass Thiem überhaupt an den US Open teilnehmen kann, hat er den Veranstaltern zu verdanken. Der Niederösterreicher, der in der Weltrangliste nur mehr auf Position 210 liegt, erhielt für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres eine Wildcard. “Ich freue mich richtig auf die US Open, weil es schon ein bisserl überraschend war, dass ich noch einmal die Wildcard gekriegt habe”, so Thiem.

Zurückzuführen ist der Wildcard-Erhalt in erster Linie auf Thiems US-Open-Triumph vor vier Jahren. Damals setzte sich der Österreicher in einem packenden Finale gegen Alexander Zverev durch und holte die erste und einzige Major-Trophäe seiner Karriere. Seither verließ Thiem ein Turnier nie mehr als Sieger.

Grund dafür sind nicht zuletzt Handgelenksprobleme, mit denen Thiem seit einer 2021 erlittenen Verletzung immer wieder zu kämpfen hat. Daher wird er nach dieser Saison auch seine Karriere beenden. Endgültig von der Tennisbühne verabschieden wird sich der Lichtenwörther bei den Erste Bank Open in Wien (21. bis 27. Oktober).