US Open 2024: Ex-Siegerinnen Osaka und Andreescu erhalten Wildcards

Die beiden ehemaligen Siegerinnen Naomi Osaka und Bianca Andreescu werden dank Wildcards auch 2024 im Hauptbewerb der US Open aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 12:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Naomi Osaka triumphierte 2018 und 2020 in New York

Die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka hat für die US Open 2024 eine Wildcard erhalten. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Demnach steht die Japanerin, die sowohl 2018 als auch 2020 in New York triumphierte, beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres direkt im Hauptfeld.

Das gilt auch für Bianca Andreescu, die von den Organisatoren ebenfalls mit einer Wildcard ausgestattet wurde. Die Kanadierin durfte 2019 mit dem Titelgewinn in Flushing Meadows über ihren bis dato größten Karriereerfolg jubeln.

Darüber hinaus erhielt auch Lokalmatadorin Amanda Anisimova, die zuletzt in Toronto das Endspiel erreicht hatte, eine Wildcard. Zudem stehen McCartney Kessler, Alexa Noel und Iva Jovic (alle USA) sowie die Französin Chloe Paquet und die Australierin Taylah Preston direkt im Hauptfeld der US Open.

Bei den Herren wurden indes unter anderem Dominic Thiem und Stan Wawrinka mit Wildcards ausgestattet.