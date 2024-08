US Open 2024: Dominic Thiem mit Wildcard dabei!

Dominic Thiem wird bei den US Open 2024 starten. Der Champion von 2020 erhielt von der USTA eine Wildcard.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 00:13 Uhr

Einmal noch zurück an den Ort seines größten Karriere-Triumphes: Das hatte sich Dominic Thiem gewünscht. Und die Veranstalter der US Open sind dem Sieger von 2020 mit einer Wildcard entgegen gekommen. Damit kann Thiem, der am Ende der Saison seine Karriere beenden wird, noch mindestens ein Match im Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Medaows bestreiten. Vier Jahre, nachdem er eben dort Alexander Zverev in einem dramatischen Endspiel nach 0:2-Satzrückstand noch im Tiebreak des fünften Durchgangs besiegen konnte.

Neben Thiem erhielt auch Stan Wawrinka, der Champion von 2016, einen Fixplatz im 128er-Tableau. Die weiteren Wildcards gingen an die US-Amerikaner Christopher Eubanks, Zachary Svajda, Learner Tien und Matthew Forbes sowie an den Franzosen Alexandre Muller und den Australier Tristan Schoolkate.

Mit besonders viel Matchpraxis wird Dominic Thiem nicht nach New York City kommen. Zuletzt hat sich der immer noch 30-Jährige in Kitzbühel gezeigt, schied dort allerdings in der ersten Runde aus.

Im vergangenen Jahr konnte Thiem bei den US Open eigentlich überzeugen. Nach dem glatten Auftaktsieg gegen Alexander Bublik musste der Niederösterreicher dann aber in Runde zwei krankheitsbedingt gegen Ben Shelton aufgeben.