US Open 2024: Frances Tiafoe lässt die New Yorker jubeln - und träumen

Frances Tiafoe ist erneut in das Viertelfinale der US Open eingezogen. Tiafoe gewann gegen Djokovic-Bezwinger Alexei Popyrin in vier Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 07:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Frances Tiafoe jubelt über den Einzug in das Viertelfinale der US Open 2024

Vielleicht wollt Frances Tiafoe ja doch wieder einen Drei-Stünder hinlegen. Denn seine ersten beiden Matchbälle gegen Alexei Popyrin vergab der Lokalmatador bei den US Open, als die Uhr noch nicht ganz umgesprungen war. Der dritte Versuch saß dann aber - mit einer unglaublichen Vorhand aus dem Lauf heraus. Tiafoe gewann mit 6:4, 7:6 (3), 2:6 und 6;4. Damit dürfen die New Yorker weiter davon träumen, nach 2003 endlich wieder einen Einzel-Champion bei den Männern aus den USA zu sehen. Auch Taylor Fritz steht ja schon im Viertelfinale. Tommy Paul könnte morgen nachziehen. Muss allerdings gegen Jannik Sinner ran.

Nachdem er den ersten Satz gewonnen hatte, fand sich Tiafoe im zweiten einem 3:5 und 0:40 gegenüber. Bei Aufscjlag Popyrin. Er habe sich in jenem Moment gedacht, dass er gleich seine Schuhe wechseln und dann halt in vier Sätzen gewinnen werde, so Tiafoe im On-Court-Interview mit Christopher Eubanks. Dann aber habe Popyrin die Tür immer weiter aufgemacht. Und so schaffte Tiafoe etwas unerwartet die 2:0-Satzführung.

Als nächster Gegner wartet Grigor Dimitrov, gegen den Frances Tiafoe nur eine von vier Partien gewonnen hat. Dimitrov konnte am Nachmittag Andrey Rublev in fünf Sätzen in die Schranken weisen.

Das zweite Viertelfinale der unteren Hälfte werden Alexander Zverev und Taylor Fritz bestreiten. Fritz setzte sich am nachmittag gegen Casper Ruud ebenso in vier Sätzen durch wie Zverev im Anschluss gegen Brandon Nakashima.

Hier das Einzel-Tableau in New York City