US Open 2024: Grigor Dimitrov - „Es wird nicht einfacher werden“

Grigor Dimitrov hat nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe gegen Frances Tiafoe im Viertelfinale der US Open 2024 ein paar Einblicke in sein Seelenleben gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 22:57 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov hat am Dienstagabend gelitten

Die Bilanz von Grigor Dimitrov gegen Roger Federer ist insgesamt sehr bescheiden ausgefallen. Bei den US Open 2019 allerdings konnte sich der Bulgare gegen den Maestro im Viertelfinale durchsetzen, scheiterte danach an Daniil Medvedev. Fünf Jahre später waren Dimitrov und Federer gestern wieder zu einem Viertelfinale im zu einem Treffen verabredet, allerdings in unterschiedlichen Rollen: Federer saß feudal in einer Box und schaute Dimitrov dabei zu, wie dieser seine Arbeit verrichtete.

Das Ende der Bemühungen des Feingeistes aus Sofia ist bekannt, Dimitrov musste im vierten Satz gegen Frances Tiafoe aufgeben. Dass er diesen Durchgang überhaupt begonnen hatte, war schon eine fragwürdige Entscheidung - denn schon Ende des dritten Aktes signalisierte Dimitrov seiner Box, dass er am Ende sei.

Dimitrov mit dem Erreichen des Viertelfinales einverstanden

„Ich glaube, es ist eine Kombination von allem“, erklärte der Routinier in seiner abschließenden Pressekonferenz also. In der Runde zuvor musste er gegen Andrey Rublev ja über fünf Sätze gehen. Und nach seiner Aufgabe in Wimbledon gegen Daniil Medvedev konnte Dimitrov ja erst in Montreal wieder sanft einsteigen. Er habe schon vor dem Match etwas gespürt, aber so sei das Spiel eben. „Ich brauche jetzt auch etwas länger, um mich zu regenerieren.“ Angesichts der Umstände sei er mit dem Viertelfinale aber allemal zufrieden.

Eines weiß Grigor Dimitrov aber auch: „Es wird nicht mehr einfacher werden, das kann ich Euch sagen. Aber wenn man bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art gemacht hat, dann bringen einen verschiedene Dinge abseits des Courts wieder auf den Boden zurück.“ Aber er akzeptiere das. Und werde nun mit seinem Team analysieren, was man anders und besser machen könne.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2024