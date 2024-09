US Open 2024: Halbfinale! Sabalenka für Zheng erneut zu stark

Aryna Sabalenka ist ohne Probleme in das Halbfinale der US Open 2024 eingezogen. Sabalenka besiegte Olympiasiegerin Qinwen Zheng mit 6:1 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 02:30 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka zieht bei den US Open 2024 unbeirrbar ihre Kreise

Die Hälfte der Fans für die Night Session hatte noch nicht einmal ihre Plätze im Arthur Ashe Stadium gefunden, da führte Aryna Sabalenka gegen Qinwen Zheng bereits mit einem Break. Und die Turnierfavoritin, wiewohl hinter Iga Swiatek “nur” an Position zwei gesetzt, ließ nicht locker, gewann den ersten Satz mit 6:1.

Es war die Wiederauflage des Endspiels der Australian Open. Und auch der Viertelfinalpartie vor ziemlich genau einem Jahr in Flushing Meadows. Beide Male hatte sich Sabalenka glatt durchgesetzt. Und das sollte sich auch Anfang September 2024 nicht ändern. Sabalenka spielt schlicht und ergreifend zu schnell mit Zheng, die auch nicht die nötigen Variationen im Programm hat, um die Weltranglisten-Zweite gefährden zu können. Die Frage ist natürlich: Wer hat diese überhaupt im Frauenfeld - außer vielleicht Karolina Muchova.

Die Goldmedaillengewinnerin von Paris 2024 kann fast ebenso schnell spielen (und aufschlagen) wie Sabalenka - aber eben nicht mit jener Konstanz wie die Belarussin. Nach 73 Minuten Spielzeit war das 6:1 und 6:2 im Kasten.

Sabalenka nun gegen Navarro

In der Vorschlussrunde bekommt es Aryna Sabalenka nun mit einer Lokalmatadorin zu tun. Denn Emma Navarro hatte sich schon am Nachmitteg gegen Paula Badosa mit 6:2 und 7:5 behauptet. Dabei hatte s in diesem Match lange so ausgesehen, als sollte es einen dritten Satz geben. Aber Badosa verlor nach einer 5:1-Führung im zweiten Satz komplett den Faden.

In der oberen Tableau-Hälfte kommt es morgen zu den beiden noch fehlenden Viertelfinalbegegnungen: Iga Swiatek trifft da auf Jessica Pegula. Und eben genannte Karolina Muchova bekommt es mit der Australierin Beatriz Hadda Maia zu tun.

