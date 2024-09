US Open 2024: Jack Draper stürmt ohne Satzverlust ins Halbfinale

Jack Draper ist als dritter Spieler in das Halbfinale der US Open 2024 eingezogen. Der Brite gewann gegen Alex de Minaur mit 6:3, 7:5 und 6:2 und bleibt damit im Turnier ohne Satzverlust.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 22:20 Uhr

© Getty Images Jack Draper zieht bei den US Open unbeirrt seine Kreise

Drei Jahre nach dem überraschenden Triumph von Emma Raducanu bei den US Open schickt sich nun ihr Landsmann Jack Draper an, in New York etwas ganz großes zu schaffen. Denn Draper zog mit einem 6:3, 7:5 und 6:2 gegen Alex de Minaur zum ersten Mal in ein Halbfinale bei einem der Grand-Slam-Turniere ein. Gegen einen de Minaur, der bei seinem ersten Turnier seit Wimbledon nicht im Vollbesitz seiner Kräfte schien. In London konnte der Australier aufgrund einer Verletzung im Viertelfinale gegen Novak Djokovic nicht antreten.

Im Halbfinale wartet auf Draper nun eine schwierige Aufgabe, egal wie das letzte Viertelfinale in der Night Session am Mittwoch endet: Dort treffen nämlich Jannik Sinner und Daniil Medvedev aufeinander.

Die Vorschlussrunde in der unteren Hälfte ist bekanntlich eine rein amerikanische Angelegenheit: Denn dort geht es am Freitag zwischen Taylor Fritz und Frances Tiafoe darum, wer dann im Endspiel die Chance hat, als erster Lokalmatador seit Andy Roddick im Jahr 2003 die US Open zu gewinnen.

