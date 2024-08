US Open 2024: Jannik Sinner vs. Christopher O'Connell im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Runde der US Open 2024 bekommt es Jannik Sinner mit Christopher O'Connell zu tun. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 16:28 Uhr

© Getty Images

Jannik Sinner kommt nach seinem kleinen “Fehlstart” im ersten Satz seiner Auftakt-Partie gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald immer besser ins Rollen. Gerade mal elf Spiele gab der Südtiroler in den folgenden fünf Sätzen ab.

Doch auch sein Gegner Christopher O'Connell musste im Turnierverlauf noch nicht über die volle Distanz und konnte seine beiden Matches jeweils in vier Sätzen für sich entscheiden. Auf der Tour sind sich die beiden Protagonisten bislang zweimal begegnet. Während der Weltranglistenerste aus Italien im Frühjahr beim Masters-Turnier in Miami glatt in zwei Sätzen siegen konnte, entschied die aktuelle Nr. 87 der Welt die Begegnung in Atlanta im Jahr 2021 in zwei Sätzen für sich.

Sinner vs. O'Connell - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Christopher O'Connell gibt es ab ca. 19:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Männer