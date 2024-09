US Open 2024: Krawietz und Pütz schon im Viertelfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open2024 das Viertelfinale erreicht. Das deutsche Davis-Cup-Duo gewann gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori knapp in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 23:22 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz hat sich mit Tim Pütz erfolgreich gestreckt

Es geht hurtig voran für Kevin Krawietz und Tim Pütz bei den US Open 2024. Denn nach dem 6:4, 3:6 und 7:6 (4) gegen das italienische Top-Paar Simone Bolelli und Andrea Vavassori stehen die beiden bereits in der Runde der letzten acht. Dort treffen “KraPütz” entweder auf das an Position zwei gesetzte Duo Rohan Bopanna und Rajeev Ram oder die beiden Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni.

Ebenfalls schon unter den letzten acht steht das favorisierte Team Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Diese beiden bekommen es nun mit den Wimbledon-Finalisten Max Purcell und Jordan Thompson zu tun.