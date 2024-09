US Open 2024: Krawietz und Pütz ziehen ins Halbfinale ein

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open das Halbfinale erreicht. Das deutsche Doppel besiegte die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni nach einem spannenden ersten Satz am Ende souverän 6:7 (11), 6:4, 6:1.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 03.09.2024, 20:11 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open das Halbfinale erreicht

Der Einzug in die Runde der letzten vier ist der größte gemeinsame Erfolg von Krawietz und Pütz bei einem Grand Slam neben der Halbfinal-Teilnahme in Wimbledon 2023. In der Vorschlussrunde kommt es zum Treffen mit entweder Marcelo Arevalo und Mate Pavic oder Neal Skupski und Michael Venus. Arevalo und Pavic haben auf ihrem Weg zum Titel in oland-Garros in diesem Frühjahr auch Krawietz und Pütz besiegt. Und zwar zweimal knapp im Tiebreak.

"Es war ein langer, intensiver, knapper erster Satz", sagte Krawietz, "aber danach haben wir sehr gut retourniert. Wir sind happy." Der Coburger, der mit seinem ehemaligen Partner Andreas Mies die French Open 2019 und 2020 gewonnen hatte, steht bei einem Grand Slam zum fünften Mal in der Vorschlussrunde. Für Pütz, der 2023 bei den French Open gemeinsam mit der Japanerin Miyu Kato den Titel in der Mixed-Konkurrenz holte, ist es das dritte Halbfinale bei einem der Majors.

Krawietz und Pütz sind das erste Paar, das in diesem Jahr das Halbfinale der US Open erreicht hat. Ausgeschieden sind die Champions der letzten drei Jahre: Rajeev Ram und Joe Salisbury. Die beiden hatten schon gestern im Achtelfinale gegen Nathaniel Lammons und Jackson Withrow verloren.

