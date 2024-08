US Open 2024 live: Alexander Zverev vs. Alexandre Muller im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alexandre Muller treffen in der zweiten Runde der US Open 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 18:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 13:52 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Alexandre Muller treffen erstmals aufeinander

Es wird die erste Begegnung zwischen Zverev und Muller werden.Mit einer klaren Ausgangslage: Der an Position vier gesetzte Zverev ist Favorit. Schließlich benötigte Muller eine Wildcard, um in das 128er-Raster zu kommen.

In der ersten Runde mussten beiden Spieler über vier Sätze gehen: Zverev besiegt seinen Landsmann Maximilian Marterer. Und Mullewr gewann gegen den Australier Adam Walton.

Zverev vs. Muller - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexandre Muller gibt es ab ca. 18:30 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open 2024