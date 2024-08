US Open 2024 live: Dominic Thiem vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der US Open 2024 auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab 18 Uhr MESZ live im TV auf Sky, im Stream bei WOW, Joyn und Sportdeutschland.tv sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 18:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bekommt es mit Ben Shelton zu tun

Bestreitet Dominic Thiem am Montag das letzte Grand-Slam-Match seiner Karriere? Der Österreicher, der nach der laufenden Saison seine Karriere beenden wird, bekommt es in der ersten Runde der US Open 2024 mit dem Weltranglisten-13. Ben Shelton zu tun. Und wird als Außenseiter in die Partie gehen.

Shelton erreichte in New York im Vorjahr das Halbfinale und gilt als das größte Talent im US-amerikanischen Herrentennis. In diesem Jahr holte der 21-Jährige in Houston den Titel, zuletzt scheiterte er im Cincinnati-Viertelfinale knapp an Alexander Zverev.

Wie gut Thiem derzeit in Form ist, lässt sich indes nur schwer einschätzen. Seinen bislang letzten Auftritt absolvierte der Niederösterreicher Ende Juli bei den Generali Open in Kitzbühel, wo er in Runde eins verlor. Die Erinnerungen an die US Open sind dafür gut, sicherte sich Thiem in Flushing Meadows vor vier Jahren doch den Titel.

Thiem vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau in New York