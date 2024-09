US Open 2024 live: Taylor Fritz vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz und Frances Tiafoe treffen im Halbfinale der US Open 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 1 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.09.2024, 15:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Kalifornien gegen Maryland, so könnte man das rein US-amerikanische Halbfinale der US Open 2024 zwischen Taylor Fritz und Frances Tiafoe näher spezifizieren. Wie die Sympathien der Zuschauer im Arthur-Ashe-Stadium letztlich genau verteilt sein werden, wird sich heute Nacht erst noch zeigen. Bestimmt können die New Yorker mit beiden Spielern als Gewinner der Partie bestens leben, solange der Sieger doch im folgenden Finale den Titel und somit die erste US-amerikanische Siegertrophäe im Herren-Einzel seit Andy Roddick 2003 erringen möge.

Die direkte Bilanz vor dem US-amerikanischen Halbfinal-Showdown spricht mehr als eindeutig für den 26-jährigen Fritz, der die letzten sechs der insgesamt sieben Partien gegen seinen gleichaltrigen Gegner für sich entscheiden konnte. Nur die erste Begegnung 2016, ausgerechnet in der kalifornischen Heimat seines Gegners beim Masters-Event von Indian Wells, ging an Tiafoe.

Mit WOW könnt ihr alle Matches der US Open 2024 live im Stream verfolgen.

Fritz vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Frances Tiafoe gibt es ab 1 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau der US Open