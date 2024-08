US Open 2024: Paolini, Pegula, Muchova preschen ins Achtelfinale

Jasmine Paolini, Jessica Pegula und Karolina Muchova sind mit Zwei-Satz-Erfolgen in das Achtelfinale der US Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 19:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jasmine Paolini steht auch bei den US Open in der zweiten Woche

Ab und zu sei es ganz angenehm, gegen Spielerinnen in ihrer eigenen Größe zu spielen, erklärte Jasmine Paolini nach ihrem 6:3 und 6:4 gegen Yulia Putintseva. So viele gäbe es ja nicht auf der Tour. Dass ein paar vertikal fehlende Zentimeter nicht unbedingt ein Grund dafür sind, nicht erfolgreich Tennis spielen zu könne, hat Paolini in dieser Saison mit den Finalteilnahmen in Roland-Garros und Wimbledon ja schon gezeigt.

Die nächste Aufgabe für die Italienerin wird indes knackig. Denn es wartet Karolina Muchova, die ihren Erfolg gegen Naomi Osaka mit einem mühelosen 6:2 und 6:2 gegen Anastasia Potapova bestätigte.

Und auch Jessica Pegula, neben Coco Gauff die Hoffnung der US-amerikanischen Fans auf einen neuerlichen Heimsieg, steht in der Runde der letzten 16. Pegula gewann im ersten Match im Arthur Ashe Stadium gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro mühelos mit 6:3 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen