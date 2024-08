US Open 2024, Tag 4: Alles gut im Staate Südtirol?

Vierter Tag bei den US Open 2024 in New York City. Und vor allem in der Night Session stellen sich wieder modische Fragen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 07:55 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner eröffnet heute das Arthur Ashe Stadium

Match des Tages: Jannik Sinner (1) vs. Alex Michelsen (Arthur Ashe Stadium, 18 Uhr MESZ)

Wer beim Stand von 2:6 und 0:1 von Jannik Sinner gegen Mackenzie McDonald eingestiegen ist und nur den Rest der Partie verfolgt hat, wird sich vielleicht sagen: Ist doch alles gut im Staate Südtirol. Denn Sinner hat Weltranglisten-Ersten-Dinge gemacht, den Amerikaner humorlos über den Platz getrieben, eigentlich paniert wie ein Schnitzel im elterlichen Gastronomiebetrieb. Ob wirklich alle Fragen beantwortet sind, das obliegt nun Alex Michelsen, der vergangene Woche im Endspiel von Winston-Salem eigentlich disqualifiziert hätte werden müssen.Es ist also bestes Benehmen zu erwarten. Bei Jannik Sinner ohnehin der Standard.

Upset-Alert: Tomas Machac vs. Sebastian Korda (16) (Louis Armstrong Stadium, 17 Uhr MESZ)

Korda ist ja nach Einschätzung von Andy Roddick jener US-Amerikaner, der mit der besten Form zu den US Open 2024 gekommen ist. Und wer würde dem US-Open-Champion von 2023 schon widersprechen wollen und können? Aber Tomas Machac ist das, was man hierzulande als „sneaky good player“ definieren würde. Und ein hoch dekorierter noch dazu: Schließlich hat Machac bei Olympia an der Seite von Ex-Freundin Katerina Siniakova ja Gold im Mixed geholt. Aufgepasst, Seb!

Die Nachtvögel: Naomi, Carlitos, Meddy

Die modische Tageswertung hat Naomi Osaka mit ihrem fantastischen Schleifchenkostüm ja schon eindeutig gewonnen. Aber wird sie bei ihrem ersten Abendauftritt (ab 19 Uhr Ortszeit gegen Karolina Muchova) noch steiler gehen? Zu hoffen ist es. Danach folgen Carlos Alcaraz und Botin van de Zandschulp. Von beiden ist keine Extravaganz in Sachen Kleidung zu erwarten. Im Armstron eröffnet Daniil Medvedev gegen Fabian Marozsan den Abend. Danach darf einer der Publikumslieblinge der TV-Stationen in der USA ran: Caroline Wozniacki. Sie wird Renata Zarazua entsprechend verarzten.

Und sonst so? Tja, ihm, pffft …

Eigentlich sollen in dieser Rubrik ja die deutschsprachigen Einzelhelden und -heroinnen zu ihrem Recht kommen. Da sieht es am heutigen Donnerstag aber sehr mau aus. Also weisen wir als Aficionados des ehemals weißen Sports gerne auf Mirra Andreeva (zweites Match nach 17 Uhr MESZ auf dem Grandstand gegen Ashlyn Krueger) und die vielleicht lässige Partie zwischen Hubi Hurkacz und Jordan Thompson (17 Uhr MESZ, Court 17) hin.

Hier der Spielplan für den Donnerstag