US Open 2024, Tag 6: Wer traut sich an Meddy ran?

Sechster Tag bei den US Open 2024 in New York City. Das Feld wird dünner und dünner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 09:09 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev schlägt heute im Arthur Ashe Stadium auf

Match des Tages: Daniil Medvedev vs. Flavio Cobolli (Arthur Ashe Stadium, zweites Match nach 01 Uhr MESZ)

Der schöne Rhythmus, dass nachmittags im Ashe Jannik Sinner spielt (warum eigentlich - nicht gut genug für die Prime Time) und abends Carlos Alcaraz, wurde ja von Botic van de Zandschulp gnadenlos zerstört. Also darf erstmals und diesem Jahr Daniil Medvedev ran. Und unabhängig davon, wie Meddy hoch gegen Flavio Cobolli gewinnen wird - das Postgame-Interview wird jede spielerische Leistung übertreffen. Die Frage ist nur, ob dieses Interview dann von Nick Kyrgios geführt wird.

Upset-Alert: Yulia Putintseva (30) vs. Jasmine Paolini (5) (Louis Armstrong Stadium, 17 Uhr MESZ)

Proportional zur Körpergröße bringt im weiblichen. Tennissport höchstens eine Spielerin gleich viel Energie mit wie Jasmine Paolini. Und das ist Yulia Putintseva. Wie schön, dass die beiden heute gegeneinander in den Ring steigen. Dass Putintseva an einem guten Tag die Großen ärgern und schlagen kann, hat sie in Wimbledon gegen Iga Swiatek gezeigt. Geht da auch as gegen Paolini? Die strebt ja ihr drittes Major-Finale in Folge an.

Die Nachtvögel: Iga, Demon, Danny

Abendpremiere für Iga Swiatek bei den diesjährigen US Open. Gegen Anastasia Pavlyuchenkova ist ab 19 Uhr Ortszeit alles möglich. Danach kommen Meddy und Flavio. Im Armstrong darf der Demon, also Alex de Minaur, gegen Marathonmann Danny Evans ran. Beatriz Haddad Maia und Anna Kalinskaya schließen ab.

Und sonst so? vdZ nicht mehr prominent platziert

Undank ist auch der Tenniswelten Lohn. Da liefert Botic van de Zandschulp am Donnerstagabend gegen Carlos Alcaraz eine der größeren Überraschungen der letzten Jahre - und zwar im Arthur Ashe Stadium. Und jetzt muss er seine nächste Partie auf dem Grandstand bestreiten. Was auch an Gegner Jack Draper liegen könnte. Dem fehlt die Prominenz von Carlitos (noch).

