US Open 2024, Tag 8: Aussie, Aussie, Aussie - hoi, hoi, hoi!

Achter Tag Tag bei den US Open 2024 in New York City. Zu vergeben sind heute die letzten Viertelfinal-Plätze in den Einzel-Wettbewerben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 12:24 Uhr

Match des Tages: Alex de Minaur vs. Jordan Thompson (Louis Armstrong Stadium, viertes Match nach 17 Uhr MESZ)

Lleyton Hewitt ist in einer durchaus komfortablen Situation. Selbst eine Tennislegende hat er seit Jahren das Amt des australischen Teamchefs inne. Und ausreichend Möglichkeiten, seine Schützlinge bei großen und auch kleineren Turnieren zu begleiten. Und in New York City 2024 weiß Hewitt schon, dass er einen Landsmann im Viertelfinale der oberen Hälfte haben wird. Ob es der „Demon“ oder doch „Thommo“ sein wird? Partei will Hewitt sicher nicht ergreifen. Denn diese beiden Männer stehen und standen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, für das Nationalteam im Davis Cup einzulaufen. Es gilt also: Aussie, Aussie, Aussie - hoi, hoi, hoi!

Upset-Alert: Diana Shnaider vs. Jessica Pegula (Arthur Ashe Stadium, 18 Uhr MESZ)

Nun haben wir hier schon vor Turnierbeginn auf die Gefährlichkeit von Frau Shnaider hingewiesen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Für die russische Linkshänderin könnte dabei sprechen, dass ihre Gegnerin mit den ganz großen Turnieren trotz einer hohen Weltranglisten-Platzierung eigentlich immer gefremdelt hat. In den späten Runden. Ob nun das Achtelfinale eine solche ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Die Nachtvögel: Iga , Jannik, Tommy

Heureka! Wenn es gegen einen Lokalmatador geht, der auch einen guten Namen mitbringt wie Tommy Paul, dann darf auch Jannik Sinner mal in der Night Session auf Ashe ran. Allerdings im zweiten Match nach 19 Uhr Ortszeit. Davor wird sich Liudmilla Samsonova an Iga Swiatek versuchen.

Und sonst so? Der nächste Brocken für Muchova

Karolina Muchova, im vergangenen Jahr Halbfinalisten bei den US Open, könnte auch in der aktuellen Ausgabe zur Feel-Good-Story werden. Hat heute aber im ersten Match auf dem Armstrong die nächste eher hohe Hürde zu meistern. Im sportlichen Sinn. Es geht gegen die unglaubliche Jasmine Paolini, die sich ganz offenbar auch in New York City mindestens den Finaleinzug vorgenommen hat.

Hier der Spielplan für den Montag