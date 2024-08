US Open 2024: Tiafoe gewinnt US-Thriller gegen Shelton in fünf Sätzen

Frances Tiafoe ist nach einem fantastischen Tennismatch mit einem 4:6, 7:5, 6:7 (5), 6:4 und 6:3 gegen Ben Shelton in das Achtelfinale der US Open 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 01:10 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe steht bei den US Open 2024 im Achtelfinale

Der Plaza vor dem Arthur Ashe Stadium war vollgepackt mit Fans, die Tickets für die Night Session hatten. Aber zunächst hatten Frances Tiafoe und Ben Shelton andere Ideen. Und begeisterten die vollbesetzten Tribünen mit etwas mehr als vier Stunden voller grandiosem Tennissport. Am Ende war es dann Tiafoe, der sich mit einem 4:6, 7:5, 6:7 (5), 6:4 und 6:3 für die Viertelfinal-Niederlage aus dem vergangenen Jahr an Shelton revanchierte. Und wie schon vor zwölf Monaten könnte der Gegner des Siegers dieser Partie Novak Djokovic heißen - sollte der Serbe seine Partie gegen Montreal-Champion Alexei Popyrin gewinnen.

Nach mehreren Tagen, an denen die Nachmittagseinheiten im größten Tennisstadion der Welt eher kurz verlaufen waren, bekam die zahlende Kundschaft am Freitag einen richtig schönen Gegenwert für die sportlichen Eintrittspreise. Denn zunächst musste auch Coco Gauff gegen Elina Svitolina über die volle Distanz gehen.

Shelton mit dem besseren Start

Die Stimmung war bei diesem Match schon ausgezeichnet. Beim rein amerikanischen Duell zwischen Tiafoe und Shelton ging sie noch einmal ein Level nach oben. Und es war eher “Big Foe”, der den größeren Rückhalt genoss. Was nichts daran änderte, dass Ben Shelton den bessern Auftakt erwischte. Zwar konnte der Linkshänder bei 5:3 in Durchgang eins nicht ausservieren - ging mit einem Break dann aber doch mit 6:4 in Führung.

Fast dasselbe Bild in Satz vier: Da musste dann sogar ein Tiebreak entscheiden, in dem Shelton 5:0 führte. Tiafoe kam noch einmal heran, verlor die Kurzentscheidung aber mit 5:7. Danach wurde Tiafoe aber von Minute zu Minute stärker und wusste auch seine Chancen als Rückschläger besser zu nutzen. Kurz vor 19 Uhr Ortszeit hatte es Frances Tiafoe dann geschaft.

