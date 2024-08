US-Open 2024: Titelgewinnerinnen Raducanu und Andrescuu verabschieden sich in Runde eins

Im Teenageralter gewannen sie die US-Open, in der gestrigen Nacht wurde ihre Reise in der ersten Runde beendet. Emma Raducanu musste sich Sofia Kenin geschlagen geben, Bianca Andreescu unterlag der Weltranglistenfünften Jasmine Paolini.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 09:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

2021 startete die Britin Emma Raducanu bei den US-Open durch und machte sich zur ersten Qualifikantin, die es schaffte, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Vor drei Jahren erkämpfte sie sich ohne Satzverlust den Titel der US-Open, in der gestrigen Nacht musste sich die ehemalige Top-10 Spielerin gegen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin geschlagen geben. Dabei hatte die Saison der US-Amerikanerin und Grand-Slam-Siegerin eher schwerfällig angefangen, wohingegen die 21-jährige Raducanu sich ihren erneuten Weg zur Spitze bahnte und in der Weltrangliste immer weiter hinaufkletterte. Gegen Kenin führte für die Britin gestern aber kein Weg vorbei und so verlor Raducanu mit 1:6, 6:3 und 4:6. Im Jahr 2022 schied die US-Open-Siegerin bei ihrer Titelverteidigung in der ersten Runde gegen Alizé Cornet aus und verpasste die letztjährige Ausgabe verletzungsbedingt.

Die an Nummer 5 gesetzte Jasmine Paolini lieferte sich mit der US-Open Siegerin von 2019, Bianca Andreescu, einen Thriller unter den Lichtern des Louis-Armstrong-Stadions, den die Italienerin nach 2:48 Stunden mit 6:7(5), 6:2, 6:4 für sich entschied. Der Erstrundensieg war Paolinis dritter Sieg gegen die Kanadierin in dieser Saison, wobei alle drei Begegnungen bei den letzten drei Grand Slams stattfanden. Die Italienische Ausnahmespielerin hat auch in Runde zwei kein leichtes Los gezogen. Paolini trifft auf die ehemalige Nummer Eins, Karolina Pliskova.

Nach einem herausragenden Sommer, in dem sie Toronto gewann und das Finale in Cincinnati erreichte, traf die an sechs gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula auf eine alte Freundin, Shelby Rogers. Pegula machte einen kurzen Zwei-Satz-Prozess, fand nach dem Match aber emotionale Worte für ihre Landsfrau und Freundin. In Runde zwei steht der Clash der US-Amerikanerin bevor, Peugla trifft auf Sofia Kenin.

Hier das Einzel-Tableau der Damen