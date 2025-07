WTA Montreal: Frust bei Heimturnier - Schafft es Bianca Andreescu nochmal?

Bianca Andreescu musste ihr Auftaktmatch in Montreal bereits Dienstag absagen. Die Lokalheldin kämpft erneut mit Verletzungen – und mit der Frage, wie lange sie das noch durchsteht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 07:49 Uhr

Es sollte eigentlich ein großes Comeback auf heimischem Boden werden – doch Bianca Andreescu bleibt vom Pech verfolgt. Die Kanadierin musste ihr Zweitrundenmatch beim WTA-1000-Turnier in Montreal gegen Mirra Andreeva verletzungsbedingt absagen. Diagnose: eine Bänderdehnung im Sprunggelenk. In Runde eins konnte sie noch die Tschechin Barbora Krejcikova in zwei Sätzen besiegen - wenngleich die Verletzung just bei einem ihrer Matchbälle dieser Partie passierte.

„Es ist wirklich schrecklich, weil es schon wieder passiert ist“, erklärte Andreescu deutlich enttäuscht. In der Pressekonferenz gestand sie, dass sie „nichts mehr sagen“ könne und die Situation einfach „extrem frustrierend“ sei – für sie wie für ihr Team. Seit Jahren kämpft die US-Open-Siegerin von 2019 mit Verletzungen, konnte 2025 bislang nur 17 Matches bestreiten und wartet seit fünf Jahren auf einen Sieg gegen eine Top-5-Spielerin.

“Das Universum prüft mich gerade”

Obwohl sie versuche, positiv zu bleiben, falle es ihr zunehmend schwer. „Ich habe wirklich gedacht: Warum schon wieder?“, sagte Andreescu und berichtete, wie sie teils verzweifelt, teils resigniert über ihre erneute Zwangspause lachen musste. Sie habe gehofft, vor heimischem Publikum ein Erfolgserlebnis feiern zu können – stattdessen blieb nur Ratlosigkeit.

An Rücktritt denkt sie dennoch nicht: „Ich liebe diesen Sport. Er hat mir so viel gegeben, und ich weiß, was ich noch erreichen will“, so die 24-Jährige. Auch wenn sie an schlechten Tagen Zweifel habe, halte sie an ihren Zielen fest. „Das Universum prüft mich gerade – aber ich weiß, dass es mich am Ende stärker machen wird.“

