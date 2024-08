US Open 2024: Wimbledonsiegerin Krejcikova fliegt in Runde zwei raus

Barbora Krejcikova ist bei den US Open 2024 schon in Runde zwei gescheitert. Die regierende Wimbledonsiegerin unterlag Gabriela Ruse glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 19:30 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova ist bei den US Open 2024 im Einzel nicht mehr dabei

So schnell kann es gehen: Vor ein paar Wochen hat Barbora Krejcikova in Wimbledon noch den Titel geholt, nun war bei den US Open schon in Runde zwei Schluss. Denn die Tschechin musste sich gegen die Rumänin Gabriela Ruse mit 4:6 und 5:7 verabschieden. Besser lief es da für Madison Keys im ersten Match im Arthur Ashe Stadium. Keys machte mit der 18-jährigen Maya Joint kurzen Prozess, gewann mit 6:4 und 6:0.

Auch Paula Badosa sicherte sich einen Platz in Runde drei. Badosa eröffnete gegen Taylor Townsend das Spielgeschehen im Louis Armstrong Stadium - und gewann mit 6:3 und 7:5. Dabei versäumte es Townsend allerdings den zweiten Satz beim Stand von 5:4 auszuservieren.

Zu den frühen Gewinnerinnen am Mittwoch zählten auch Jule Niemeier (6:4 und 6:0 gegen Moyuka Uchijama) und Elise Mertens (6:3 und 6.2 gegen Ajla Tomljanovic).

Hier das Einzel-Tableau der Frauen