US Open 2024: Zheng und Svitolina bestehen erste Tests, Sakkari schon out

Olympiasiegerin Qinwen Zheng und Elina Svitolina mussten sich in ihren ersten Partien bei den US Open 2024 ganz schön strecken. Zogen aber dennoch in die zweite Runde ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 20:14 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng hatte in Runde eins ordentlich zu kämpfen

Das Los Amanda Anisimova war kein einfaches für Qinwen Zheng. Schließlich hatte die US-Amerikanerin vor wenigen Tagen in Toronto das Endspiel des dortigen WTA-Tour-1000-Turniers erreicht. Und Anisimova legte auch gegen die frisch gekürte Olympiasiegerin stark los, lag schnell mit 5:1 in Führung. Aber Zheng fing sich, konnte den ersten Satz zwar nicht mehr ganz drehen, gewann aber doch noch mit 4:6, 6:4 und 6:2.

Ebenfalls zu kämpfen hatte Elina Svitolina mit der Argentinierin Maria-Louise Carle. Wie Zheng verlor auch Svitolina den ersten Satz, bevor sie sich schließlich einigermaßen ungefährdet mit 3:6, 6:3 und 6:4 durchsetzen konnte.

Wieder einmal Pech bei einem Grand-Slam-Turnier hatte dagegen Maria Skkari. Die Griechin musste ihr Erstrunden-Match gegen Yafan Wang nach dem Verlust des ersten Satzes verletzungsbedingt aufgeben.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen