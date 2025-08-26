US Open 2025: Tajana Maria unterliegt Maria Sakkari

Tatjana Maria ist in der ersten Runde der US Open 2025 mit 3:6 und 2:6 an Maria Sakkari gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 00:15 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria ist in der ersten Runde bei den US Open 2025 gescheitert

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Tribünen rund um den Court 7 waren voll am Montagnachmittag. Aber wer sich ein spannendes Match zwischen Tatjana Maria und Maria Sakkari erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Auch wenn das 6:3 und 6:2 für die Griechin deutlicher ausfällt, als es der Spielverlauf eigentlich hergegeben hätte.

Damit ist ein Drittel der deutschen Frauen-Abordnung bei den US Open bereits gescheitert. Am morgigen Dienstag haben Laura Siegemund gegen Diana Shnaider und Eva Lys gegen Francesca Jones die Chance, in die zweite Runde einzuziehen.

