US Open live: Tatjana Maria vs. Maria Sakkari im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der US Open trifft Tatjana Maria auf Maria Sakkari. Das Match gibt es ab ca. 21:10 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 00:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

In ihrem Erst-Runden-Match trifft Tatjana Maria auf die Griechin Maria Sakkari. Bereits vier Mal standen sich die beiden Spielerinnen gegenüber – jeweils zwei Partien gingen an die Deutsche. Die letzte Begegnung fand 2022 bei den US Open und ebenfalls in der ersten Runde statt. Dort ging Sakkari nach drei Sätzen als Siegerin vom Platz. Als aktuell 42. der Welt geht Maria in der Papierform als Favoritin an den Start. Die Griechin ist momentan auf dem 64. Rang zu finden.

Maria vs. Sakkari – Hier gibt es einen Live-Ticker

Das Match zwischen Tatjana Maria und Maria Sakkari gibt es ab ca. 20:20 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Damen