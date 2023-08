US Open: Ab Montag regieren endgültig die Tennisstars - für zehn Tage

Das Wochenende hat in New York City noch einmal große Aufmerksamkeit für Fußball, Baseball und Football gebracht. Ab morgen regieren dann die Tennisstars.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 20:29 Uhr

© Instagram Novak Djokovic Neulich in New York: Lionel Messi und Novak Djokovic

Der Samstagabend in New York City ist noch einmal an jene Disziplinen gegangen, die die Tennisfans mit vollem Recht als Randsportarten betrachten: Da wäre zunächst einmal der erste Auftritt von Lionel Messi im Trikot von Inter Miami in der Tristate Area gewesen. Tickets für das Gastspiel des argentinischen Fußball-Weltmeisters bei den New York Red Bulls wäre für Kurzentschlossene schon für knapp über 400.- US Dollar zu haben gewesen.

Alexander Zverev hätte wohl ein Ehrenticket bekommen - wie die deutsche Nummer eins beim gestrigen Pressegespräch aber gestand, hatte er gar nicht gewusst, dass Messi in der Nähe aufspielt. Novak Djokovic hat dagegen in dieser Hinsicht genau aufgepasst. Auch wenn der serbische Großmeister den Weg ins Stadion nach New Jersey nicht auf sich genommen hat.

Kürzer wäre ohnehin der Gang nach Citi Field gewesen. Dort tragen die New York Mets ihre Heimspiele aus, dort hat Stefanos Tsitsipas in den letzten Tagen auch einmal den traditionellen First Pitch ausgeführt. Dazu wusste Zverev wiederum zu berichten, dass ihm diese Ehre 2021 zuteil geworden ist. Dass er aber wegen Corona den Baseball nicht berühren durfte. Letztlich wurden damals nur Bilder geschossen.

Zverev darf den Baseball nicht berühren

Zverev ist näher bekannt mit Francisco Lindor, dem Shortstop der Match. Lindor ist einer der bekannteren Akteure in der Major League Baseball. Shohei Ohtani aber ist ein Einhorn. Denn der Japaner kann sowohl als herausragender Schläger wie auch Werfer seinem Team, den Los Angeles Angels, weiterhelfen. In seinem Heimatland dürfte Ohtani ungefähr so populär sein wie Lionel Messi in Argentinien. Und eben dieser Ohtani war nun mit den Angels drei Tage lang in Rufweite des Billie Jean King National Tennis Centers zu Gast.

Mit Montag aber gehört die große Bühne den Tennisstars. Für knapp 14 Tage lang. Denn die ganz große Passion der US-amerikanischen Sportfans wird ab Donnerstag, dem 07. September, bedient: Da beginnt die Spielzeit der National Football League. Von der aus betrachtet Tennis - in den USA - eine Randsportart ist. Nur gut, dass die New York Giants und New York Jets ihr letztes Vorbereitungsspiel auf die NFL-Saison noch schnell am Samstag ausgetragen haben. Parallel zu Messi und Ohtani.