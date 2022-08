US Open: Alcaraz profitiert von Baez´ Aufgabe

Carlos Alcaraz steht in der zweiten Runde der US Open 2022. Der an Position drei gesetzte Spanier profitierte von der Aufgabe seines Gegners Sebastian Baez aus Argentinien. Alcaraz führte zu diesem Zeitpunkt mit 7:5, 7:5 und 2:0.

von SID/red

© Getty Images Carlos Alcaraz steht bei den US Open in Runde zwei

Das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz steht in der zweiten Runde der US Open. Nach einem intensiven Duell über 2:30 Stunden musste der Argentinier Sebastian Baez die Partie verletzungsbedingt beim Stand von 7:5, 7:5, 2:0 aus Sicht von Alcaraz aufgeben.

"Es war wirklich sehr schwer, körperlich und mental", sagte Alcaraz zu der Partie. Der 19-Jährige ist in New York an Position drei gesetzt hinter Daniil Medwedew und Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal, der ebenfalls noch am Dienstag gefordert ist.

Isner und Norrie gewinnen

Alcaraz nimmt den nächsten Anlauf auf seinen ersten Majorsieg. Im vergangenen Jahr hatte er überraschend bei dem Hartplatz-Highlight das Viertelfinale erreicht. Seitdem ist er in der Weltrangliste enorm geklettert.

Ebenfalls weiter ist John Isner, der sich im Veteranen-Duell mit Federico Delbonis ohne große Probleme mit 6:3, 6:1 und 7:5 durchsetzte. Auch Cameron Norrie steht nach einem 6:0, 7:6 (1) und 6:0 gegen Benoit paire in Runde zwei.

