US Open: Alexander Zverev vs Brandon Nakashima im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev hat seine schwierige Auftakthürde bei den US Open 2020 ordentlich gelöst - die Belohnung: Runde 2 gegen Brandon Nakashima. Ab ca. 18.30 Uhr live im TV auf Eurosport sowie im Livestream im Eurosport Player - und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 10:17 Uhr

Alexander Zverev

Es war kritisch losgegangen für Deutschlands Nummer 1 in seinem Auftaktspiel gegen Kevin Anderson, den US-Open-Finalisten aus 2017 - mit drei Doppelfehlern in den ersten beiden Spielen. Um dann doch bei insgesamt "nur" sechs Doubletten Halt zu machen beim 7:6 (2), 5:7, 6:3, 7:5-Sieg.

"Viele positive Sachen" habe er bei sich gesehen, so Zverev im Anschluss; auch Eurosport-Experte Boris Becker lobte, sprach von einem "Bombenmatch" und dass Zverev "mit jeder Minute besser geworden" sei. „Wenn er diese Grundaggressivität weiter auf den Platz bringt, kann er hier noch vielen weh tun“, so das abschließende Urteil des sechsfachen Major-Champs aus Leimen/London.

Zverevs Draw? Schaut gar nicht so verkehrt aus. In Runde 2 geht es nun gegen US-Youngster Brandon Nakashima, danach könnte es gegen Adrian Mannarino oder der um Anschluss kämpfende Jack Sock gehen, im Anschluss mit Hubert Hurkacz jedoch ein erster dicker Brocken warten.

Wer ist Zverev-Gegner Nakashima?

Brandon Nakashima steht dank einer Wildcard im Hauptfeld von Flushing Meadows, der 19-jährige US-Amerikaner ist aktuell auf Rang 219 notiert, in der ersten Runde gewann er gegen Paolo Lorenzi in drei Sätzen. Nakashima, vor einem Jahr noch auf Rang 942 notiert, hat sich rasant über die Challenger-Ebene in die erweiterte Weltspitze gespielt, beim ATP-Turnier in Delray Beach im Frühjahr aber auch zwei prominente Namen besiegt mit Juri Vesely und Cameron Norrie. Unterschätzen sollte Zverev den Youngster, der 2019 im Halbfinale der Junioren-Konkurrenz der US Open stand, also nicht. "Passt auf diesen Jungen auf, der ist etwas Spezielles", urteilte jüngst Landsmann Frances Tiafoe. Ach ja, ein prominenter Coach stand Nakashima mit Ex-Wimbledonsieger Pat Cash zu Beginn des Jahres ebenfalls zur Seite.

US Open: Wo kommt Zverev?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Brandon Nakashima ist als zweites Match nach 17 Uhr im Louis Armstrong Stadium angesetzt, nach dem Spiel von Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam. Im TV seid ihr auf Eurosport dabei, im Stream via Eurosport Player sowie im Liveticker bei uns!

