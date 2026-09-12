US Open: Alexander Zverev zieht zum zweiten Mal ins Finale ein

Alexander Zverev hat mit einem 6:3, 7:6 (7) und 7:6 (6) gegen Karen Khachanov zum zweiten Mal nach 2020 das Endspiel der US Open erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.09.2026, 00:17 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev kann in Flushing Meadows 2026 auch am Tag jubeln

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Sechs Jahre nach seiner dramatischen Final-Niederlage gegen Dominic Thiem bekommt Alexander Zverev am Sonntag seine zweite Chance auf den Titel bei den US Open. Einzig Frances Tiafoe oder Ben Shelton könnten da noch Einwände vorbringen. Die beiden US-Amerikaner bestreiten heute Abend (Ortszeit) das zweite Halbfinale in Flushing Meadows.

Das 6:3, 7:6 (7) und 7:6 (6) gegen Karen Khachanov exekutierte Zverev fast klinisch rein: Im ersten Satz reichte das Break zum 5:3, das die Nummer eins des Turniers wenige Augenblicke später sicher über die Ziellinie brachte. Und warum nicht gleich den Schwung mitnehmen und Khachanov in Durchgang zwei gleich dessen erstes Aufschlagspiel abnehmen? Genau das machte Zverev auch. Umso überraschender, dass er im vierten Spiel Geschenkt verteilte, das Re-Break mit einem Doppelfehler begünstigte. Damit nicht genug: Beim Stand von 3:2 hatte Karen Khachanov erneut eine Breakchance. Die aber parierte Zverev mit einem starken Aufschlag.

Zverev im Finale am am Sonntagnachmittag

Ein Tiebreak musste diesen Satz entscheiden - und da bewies Alexander Zverev wie so oft Nervenstärke, auch wenn Khachanov den zweiten Satzball des Deutschen mit einem sensationellen Passierball abwehrte.

Der dritte Akt ging lange mit dem Aufschlag, Breakchancen waren nicht zu notieren. Was zwangsläufig erneut in ein Tiebreak führte. Da erwischte Khachanov den bessern Start, führte schnell mit 3:0, die Seiten wurden bei 4:2 für den Russen gewechselt. Nach 2:53 Stunden Spielzeit hatte Khachanov zwei Satzbälle - und vergab den ersten bei eigenem Aufschlag mit einem Rahmenball. Und auch die zweite Chance ließ er mit einem Vorhandfehler liegen. Und das nahm Alexander Zverev dankend an, besorgte sich mit einem Ass seinen ersten Matchball. Und diesmal war es eine Rückhand, die Karen Khachanov zum Verhängnis wurde.

Der großartige Lauf von Alexander Zverev bei den Grand-Slam-Turnieren 2026 könnte am Sonntag ab 20 Uhr MESZ also eine zweite Krönung erfahren. Bei den Australian Open verlor Zverev nur knapp im Halbfinale gegen den späteren Champion Carlos Alcaraz, in Roland-Garros gewann er mit dem Finalsieg gegen Flavio Cobolli sein erstes Major überhaupt. Und im Wimbledon-Endspiel spielte Zverev auf Augenhöhe mit Jannik Sinner.

Der Freitagscoup gegen Karen Khachanov hat übrigens bewiesen, dass Alexander Zverev in New York anno 2026 auch bei Tageslicht gewinnen kann. Bislang war er ja nur (teilweise sehr spät) am Abend im Einsatz gewesen. Das Endspiel gegen Shelton oder Tiafoe ist für den Sonntag um 14 Uhr Ortszeit angesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows