US Open: Alexander Zverev zurück in New York - und im Dunstkreis der Elite

Nach einem Jahr verletzungsbedingter Abstinenz geht Alexander Zverev wieder bei den US Open an den Start. Die deutschen Profis erwischten knifflige Lose.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 17:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kehrt nach New York zurück

Alexander Zverev schnappte sich Novak Djokovic für eine Trainingseinheit im mächtigen Arthur Ashe Stadium und verbrachte danach einen unterhaltsamen Abend bei einer Tennisparty in Manhattan - nach einem Jahr verletzungsbedingter Abstinenz genießt der Olympiasieger New York City und blickt dem letzten Grand Slam des Jahres optimistisch entgegen.

Halbfinale bei den French Open, ein emotionaler Titelgewinn in der Heimat Hamburg und zuletzt starke Auftritte bei der Generalprobe in Cincinnati - die deutsche Nummer eins liefert immer beständiger Topergebnisse ab und will daran in Flushing Meadows anschließen. Boris Becker sieht den Weltranglistenzwölften, der 2020 bei den US Open kurz vor dem Titelgewinn stand, vor dem Turnierbeginn am Montag wieder zurück im Dunstkreis der Elite.

Zverev wird "wieder sehr ernst genommen"

Zverev habe "genug Matchpraxis über das Jahr gesammelt und Selbstvertrauen aufgebaut. Insofern wird er von der absoluten Weltspitze wieder sehr ernst genommen - und das ist ein gutes Zeichen für ihn", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Champion im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball". Zverevs Auslosung ist allerdings durchaus knifflig - wie auch die Aufgaben der weiteren deutschen Spieler.

Am Dienstag wird der 26-Jährige gegen den Australier Aleksandar Vukic, Nummer 50 der Welt, starten. In der zweiten Runde könnte ein Duell mit Daniel Altmaier (Kempen) folgen. Schon im Achtelfinale droht dann ein Aufeinandertreffen mit dem Italiener Jannik Sinner, der zum Auftakt von Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gefordert wird. Topfavorit und Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der in der ersten Runde Dominik Koepfer (Furtwangen) vor der Brust hat, wäre ein möglicher Gegner im Viertelfinale.

Maria in Topform

Nicht viel besser hat es die Gruppe der deutschen Frauen erwischt, die von Tatjana Maria angeführt werden. Die 36-Jährige ist zum Auftakt gegen die routinierte Kroatin Petra Martic gefordert. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 dürfte allerdings mit viel Selbstbewusstsein in ihr Match gehen. Beim Vorbereitungsturnier in Cleveland erreichte Maria mit einem 6:3, 6:2 gegen die Kanadierin Leylah Fernandez in der Nacht zum Freitag das Halbfinale. Schon in der Vorwoche hatte Maria bei einem 125er-Event in Kolumbien triumphiert.

Nicht bei den US Open dabei sein wird dagegen Jule Niemeier, die 2022 im Achtelfinale der späteren Turniersiegerin Iga Swiatek die Stirn bot. In diesem Jahr musste Niemeier in die Qualifikation - und scheiterte.

