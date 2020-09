US Open: Angelique Kerber vs Jennifer Brady im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in ihrem Achtelfinalspiel bei den US Open auf die US-Amerikanerin Jennifer Brady - ab 17 Uhr im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann / Perform

zuletzt bearbeitet: 06.09.2020, 09:53 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber

Nachdem sie in Runde 1 auf das Stichwort "Favoritinnenkreis" noch fast vom Hocker gefallen war, kommt Angelique Kerber mittlerweile nicht mehr um diesen Ausdruck herum. Immerhin hat sie die US Open 2016 gewonnen, und immerhin steht sie nach drei überzeugenden Siegen auch in der Auflage 2020 im Achtelfinale - ohne Satzverlust. "Ich hatte keine Ahnung, wo ich stehe, als ich hierher gekommen bin", so Kerber im Anschluss an ihren Drittrundensieg über Ann Li.

Und auch weiterhin fielen sie, die üblichen Sätze: Es sei noch "ein langer Weg", "jedes Turnier beginnt bei Null", "es ist wichtig, das beste Tennis in den entscheidenden Momenten zu spielen", "man muss einen Weg finden, täglich alles zu geben"... Aber immerhin auch: "Ich kenne den Weg, ich bin ihn schon mal gegangen."

In besagtem Weg steht nun Jennifer Brady, und die ist seit 2020 ihrerseits auf einem guten Weg. Gleich bei ihrem ersten Turnier dieses Jahres in Brisbane überraschte die 25-Jährige mit Siegen über Maria Sharapova und Ashleigh Barty, in Dubai gings nach Siegen über Elina Svitolina und Garbine Muguruza bis ins Halbfinale. Und bei den aktuellen US Open? Stehen bislang drei überzeugende Siege auf dem Papier, Brady gab noch in keinem Satz mehr als drei Spiele ab. Auch nicht bei dem gegen Pliskova-Bezwingerin Carolina Garcia.

Was die an Position 41 notierte US-Amerikanerin so unangenehm macht? Ihr Kick-Aufschlag und "der Ball danach", ebenso der starke Vorhand-Topspin cross, der Kerber speziell auf der Rückhandseite aus ihrer Komfortzone holen soll, wie Andrea Petkovic am Samstag bei Eurosport erklärte.

Wo kommt Kerber?

Das US-Open-Achtelfinale zwischen Angelique Kerber und Jennifer Brady ist für 17 Uhr auf dem Court Louis Armstrong angesetzt, im TV überträgt Eurosport, via Livestream seid ihr im Eurosport Player dabei - und im Liveticker bei uns!