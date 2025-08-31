US Open: Angeschlagene Laura Siegemund ohne Chance

Laura Siegemund ist in der dritten Runde der US Open 2025 mit 0:6 und 1:6 an der Russin Ekaterina Alexandrova gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 00:28 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund konzentriert sich nun auf das Doppel

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Da war nichts zu holen für Laura Siegemund. Die deutsche Nationalspielerin musste sich in der dritten Runde der US Open 2025 Ekaterina Alexandrova mit 0:6 und 1:6 geschlagen geben. Damit ist keine deutsche Frau mehr im Tableau vertreten. Siegemund ar mit einem dick bandagierten rechten Oberschenkel auf den Court 5 gekommen. Und musste bald erkennen, dass gegen die grundsolide Russin an diesem Tag nichts zu holen war.

Im Doppel wird es für Laura Siegemund an der Seite von Beatriz Haddad Maia aber noch mindestens einen Auftritt geben. Die beiden hatten ja gestern ihr Erstrunden-Match gewonnen.

In Runde zwei hatte ja Eva Lys gegen Linda Noskova im zweiten Satz aufgeben müssen. Tatjana Maria war schon zum Auftakt an Maria Sakkari gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows